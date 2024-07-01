Кто в артиллерию? — Я, В кавалерию? — Я: как появился знаменитый эпизод из "Приключений Шурика"

Режиссёр Леонид Гайдай участвовал в Великой Отечественной войне и был тяжело ранен, после чего его комиссовали. Именно фронтовой опыт стал источником вдохновения для некоторых сцен в его картинах.
Гайдая призвали в армию в 1942 году. Сначала его отправили в далёкую от войны Монголию, но он очень хотел попасть на фронт. Режиссёр позже вспоминал, что когда в их полк приехал военком за пополнением, он каждый раз отвечал на вопрос офицера: "Я".
"Кто в артиллерию?" — "Я", "В кавалерию?" — "Я", "Во флот?" — "Я". "Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список".
Из этого случая через много лет родился знаменитый эпизод фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
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