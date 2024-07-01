Думал убьет: за что Джигарханян мог убить режиссёра Эдуарда Назарова

Режиссёр мультфильма "Жил-был пёс" Эдуард Назаров боялся Джигарханяна

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист СССР Армен Джигарханян сыграл более 170 киноролей. Он считается рекордсменом по количеству ролей в истории отечественного кинематографа.

Фото: YouTube канал Культура РФ by Скриншот видео YouTube канала Культура РФ, PDM

Несмотря на большую занятость в кино, актёр также озвучивал мультфильмы. Одной из самых ярких его работ в мультипликации стал образ Волка в мультфильме "Жил-был пёс". Режиссёр мультфильма Эдуард Назаров так вспоминает о встрече с актёром:

"Джигарханян увидел нарисованного мною сутулого волка, и я подумал, что он сейчас обидится и меня убьет. Но актер глянул и прохрипел: "А что, ничего. Хороший волк!"".

Благодаря неповторимому голосу Армена Борисовича, этот любимый многими персонаж приобрёл особую индивидуальность и до сих пор популярен. Часто у входа в заведения можно увидеть фигуру знаменитого волка с табличкой: "Ну ты заходи, если чё".

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