Мистическая сила: какой талисман встречается в каждом фильме Гайдая

Леонид Гайдай часто снимался в своих фильмах в небольших ролях

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Леонид Иович Гайдай, известный советский режиссёр, сценарист и актёр, родился 30 января 1923 года в Свободном — городе Амурской губернии, ныне это Амурская область. В своей работе он верил в силу талисманов.

Фото: YouTube канал Эйно Антилла by Скриншот видео YouTube канала Эйно Антилла, PDM

Леонид Гайдай нередко снимался в своих фильмах. Обычно это были небольшие роли, так в "12 стульях" он сыграл Варфоломея Коробейникова. Просто он не смог найти актёра на эту роль.

Люди, близкие к Леониду Гайдаю, говорили, что у него был свой талисман на съёмочной площадке — чёрная кошка. Он верил в мистическую силу этих животных и старался включать их в каждый свой фильм.

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