Леонид Иович Гайдай, известный советский режиссёр, сценарист и актёр, родился 30 января 1923 года в Свободном — городе Амурской губернии, ныне это Амурская область. В своей работе он верил в силу талисманов.
Леонид Гайдай нередко снимался в своих фильмах. Обычно это были небольшие роли, так в "12 стульях" он сыграл Варфоломея Коробейникова. Просто он не смог найти актёра на эту роль.
Люди, близкие к Леониду Гайдаю, говорили, что у него был свой талисман на съёмочной площадке — чёрная кошка. Он верил в мистическую силу этих животных и старался включать их в каждый свой фильм.
Ранее Правда. ру писала, что дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.