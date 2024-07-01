Другое мнение: в чём настоящий смысл мультфильма "Котёнок по имени Гав"

В 1976 году на киностудии "Союзмультфильм" был создан первый выпуск российского анимационного фильма "Котёнок по имени Гав". Режиссёром фильма стал Леонид Атаманов, а сценарии были написаны по одноимённым сказкам Григория Остера.
Котёнок Гав постоянно попадает в нелепые ситуации и находит приключения, едва переступает порог дома и он уверен, что так и должно быть, ведь старый дворовый кот предупреждал его:
"Тебя ждут одни неприятности!".
Мультфильм рассказывает о настоящей дружбе и заботе взрослых о маленьких и слабых. Однако существует мнение, что страшный Пёс и коварный Чёрный кот представляют взрослый мир, а щенок и котёнок — детский мир, наивный и добрый.
Интересно, что первоначально котёнок Гав должен был быть рыжим, но в процессе работы над первым выпуском мультфильма его перерисовали. Прототипом персонажа стал симпатяга-котёнок сиамской породы — светло-коричневый с чёрными ушами.
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