Другое мнение: в чём настоящий смысл мультфильма "Котёнок по имени Гав"

Знаменитого "Котёнка по имени Гав" сначала рисовали рыжим

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

В 1976 году на киностудии "Союзмультфильм" был создан первый выпуск российского анимационного фильма "Котёнок по имени Гав". Режиссёром фильма стал Леонид Атаманов, а сценарии были написаны по одноимённым сказкам Григория Остера.

Котёнок Гав постоянно попадает в нелепые ситуации и находит приключения, едва переступает порог дома и он уверен, что так и должно быть, ведь старый дворовый кот предупреждал его:

"Тебя ждут одни неприятности!".

Мультфильм рассказывает о настоящей дружбе и заботе взрослых о маленьких и слабых. Однако существует мнение, что страшный Пёс и коварный Чёрный кот представляют взрослый мир, а щенок и котёнок — детский мир, наивный и добрый.

Интересно, что первоначально котёнок Гав должен был быть рыжим, но в процессе работы над первым выпуском мультфильма его перерисовали. Прототипом персонажа стал симпатяга-котёнок сиамской породы — светло-коричневый с чёрными ушами.

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