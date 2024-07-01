Этот вопрос о знаменитом советском фильме в "Что? Где? Когда?" поставил в тупик знатоков: ответ дадут только киноэксперты

В одном выпуске "Что? Где? Когда?" знатоки не ответили на вопрос о советском фильме

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино

В легендарной игре "Что? Где? Когда?" редко встречаются лёгкие вопросы. Чаще игрокам приходится поломать головы над каверзными задачками, ведь эта передача рассчитана на высокоинтеллектуальных и эрудированных людей.

Фото: flickr.com by Archangel12, CC BY 2.0

Иногда в "Что? Где? Когда?" попадаются и такие вопросы, на которые не могут ответить даже знатоки. Однажды участники игры не сумели ответить на вопрос телезрительницы из Сочи об одном знаменитом советском фильме.

"Вы наверняка знаете имя того, кому она солгала в первый раз, и точно знаете имя того, кому солгала во второй раз. Какой фильм снят по сценарию, который назывался "Дважды солгавшая"?" — так звучал вопрос в передаче.

В "Что? Где? Когда?" всегда даётся мало времени на размышления, к тому же ответ на этот вопрос сложно найти логическим путём, здесь требуется элементарное знание факта, но именно его знатоки и не знали. Один из игроков предположил, что речь идёт о фильме "Место встречи изменить нельзя".

На самом деле фильм, который имела в виду жительница Сочи, — "Москва слезам не верит". Изначально он должен был называться "Дважды солгавшая", потому что в юности Катерина представилась Рудику профессорской дочкой и была брошена после того, как раскрылась правда, а потом, двадцать лет спустя, та же героиня не сказала Гоше, что работает директором фабрики, потому что он не хотел иметь дело с женщиной, которая занимает более высокое, чем он, положение.