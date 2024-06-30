Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Что предполагает страхование предпринимательских рисков?
Ясколка: снежный ковёр на вашей клумбе
Скрытые расходы на отдых "всё включено" в Египте, о которых стоит знать туристам
Стало известно, почему кошки любят прятаться под одеялом
В Индии разгорается скандал: замужних женщин не допускают к работе по сборке iPhone
Съёмки фильма "Бэтмен 2" стартуют в начале 2025 года
Губерниев разместил непонятный пост после остановки матча между Германией и Данией
Пермский Политех расссчитал влияние газотурбинных двигателей на экологию
Netflix потратил 150 млн долларов на "Полицейского из Беверли-Хиллз 4" — выход запланирован на 3 июля

"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" обошёлся Netflix в 150 млн долларов

1:06
Кино

Netflix потратил $150 миллионов на создание четвёртой части "Полицейского из Беверли-Хиллз", сообщает журналист Питер Барт из Deadline. Фильм описан им как "неистовое зрелище", предназначенное для просмотра на домашних экранах.

"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" обошёлся Netflix в 150 млн долларов
Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, CC BY 3.0

Новый боевик из популярной франшизы выйдет на Netflix 3 июля. В фильме с Эдди Мёрфи сыграли Тейлор Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон.

В четвёртой части детектив Аксель Фоули снова оказывается в центре действия на улицах солнечной Калифорнии. На этот раз ставки выше — на кону жизнь его дочери, которую пытались убить. Чтобы раскрыть заговор и наказать виновных, ему придётся объединиться с новым напарником и старыми друзьями.

Первый "Полицейский из Беверли-Хиллз" стал грандиозным хитом своего времени и окончательно закрепил статус звезды мирового уровня у Эдди Мёрфи. В настоящее время актёр вместе с продюсером Джерри Брукхаймером уже рассматривает сюжеты для пятой части франшизы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Что предполагает страхование предпринимательских рисков?
Ясколка: снежный ковёр на вашей клумбе
Скрытые расходы на отдых "всё включено" в Египте, о которых стоит знать туристам
Стало известно, почему кошки любят прятаться под одеялом
В Индии разгорается скандал: замужних женщин не допускают к работе по сборке iPhone
Съёмки фильма "Бэтмен 2" стартуют в начале 2025 года
Губерниев разместил непонятный пост после остановки матча между Германией и Данией
Секреты идеального спортивного белья: комфорт и поддержка на тренировках
Пермский Политех расссчитал влияние газотурбинных двигателей на экологию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников