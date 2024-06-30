Netflix потратил 150 млн долларов на "Полицейского из Беверли-Хиллз 4" — выход запланирован на 3 июля

Netflix потратил $150 миллионов на создание четвёртой части "Полицейского из Беверли-Хиллз", сообщает журналист Питер Барт из Deadline. Фильм описан им как "неистовое зрелище", предназначенное для просмотра на домашних экранах.
Новый боевик из популярной франшизы выйдет на Netflix 3 июля. В фильме с Эдди Мёрфи сыграли Тейлор Пейдж, Джозеф Гордон-Левитт и Кевин Бейкон.
В четвёртой части детектив Аксель Фоули снова оказывается в центре действия на улицах солнечной Калифорнии. На этот раз ставки выше — на кону жизнь его дочери, которую пытались убить. Чтобы раскрыть заговор и наказать виновных, ему придётся объединиться с новым напарником и старыми друзьями.
Первый "Полицейский из Беверли-Хиллз" стал грандиозным хитом своего времени и окончательно закрепил статус звезды мирового уровня у Эдди Мёрфи. В настоящее время актёр вместе с продюсером Джерри Брукхаймером уже рассматривает сюжеты для пятой части франшизы.
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