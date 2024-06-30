Новый проект от создателей "Фишера" и "Слова пацана": "Дети перемен" о жизни и законах улиц

Создатели сериалов "Фишер" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" завершили работу над новым проектом под названием "Дети перемен", сообщает портал "Вокруг ТВ".
По информации издания, сериал будет посвящён "уличным законам" и "понятиям", сюжет разворачивается в 1995 году. Первый сезон включает в себя восемь эпизодов.
Релиз сериала планируется до конца текущего года, точная дата выхода пока не уточняется. В главных ролях выступят актёры, известные по сериалу "Слово пацана": Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов.
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