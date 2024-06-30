Новый проект от создателей "Фишера" и "Слова пацана": "Дети перемен" о жизни и законах улиц

Создатели "Слова пацана" и "Фишера" сняли сериал о 90-х в России

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатели сериалов "Фишер" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" завершили работу над новым проектом под названием "Дети перемен", сообщает портал "Вокруг ТВ".

Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

По информации издания, сериал будет посвящён "уличным законам" и "понятиям", сюжет разворачивается в 1995 году. Первый сезон включает в себя восемь эпизодов.

Релиз сериала планируется до конца текущего года, точная дата выхода пока не уточняется. В главных ролях выступят актёры, известные по сериалу "Слово пацана": Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов.