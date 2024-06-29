Фильм "Тихое место: День первый" заработал в день премьеры рекордную для франшизы сумму

Фильм ужасов Майкла Сарноски "Тихое место: День первый" в день премьеры в США заработал 22,5 миллионов долларов. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".
Сумма является рекордной для франшизы. При этом производственный бюджет проекта составил 67 миллионов долларов. Для окупаемости картине необходимо собрать как минимум 135 миллионов долларов.
Премьера фильма "Тихое место: День первый" состоялась 27 июня. По сюжету на нашу планету вторгаются инопланетяне, которые прекрасно ориентируются по звукам. По стечению обстоятельств главные герои оказываются в эпицентре трагедии в Нью-Йорке.
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