Фильм "Тихое место: День первый" заработал в день премьеры рекордную для франшизы сумму

Фильм "Тихое место: День первый" стартовал лучше других проектов франшизы

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Фильм ужасов Майкла Сарноски "Тихое место: День первый" в день премьеры в США заработал 22,5 миллионов долларов. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Сумма является рекордной для франшизы. При этом производственный бюджет проекта составил 67 миллионов долларов. Для окупаемости картине необходимо собрать как минимум 135 миллионов долларов.

Премьера фильма "Тихое место: День первый" состоялась 27 июня. По сюжету на нашу планету вторгаются инопланетяне, которые прекрасно ориентируются по звукам. По стечению обстоятельств главные герои оказываются в эпицентре трагедии в Нью-Йорке.