Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских

Киану Ривз рассказал о своём отношении к русским

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Киану Ривз известен в Голливуде как актёр, выделяющийся среди своих коллег. Он избегает светских мероприятий, не выставляет своё богатство напоказ, не строит роскошных особняков и не тратит миллионы на одежду и украшения.

Фото: Человек тайцзицюань 05 by GabboT, CC BY-SA 2.0

С самого начала своей карьеры и на пике популярности он предпочитал скромный образ жизни. Свободные средства актёр инвестировал в благотворительные и благие дела, помогая нуждающимся и поддерживая различные инициативы.

Актёр имеет особое отношение к русским людям. Ривз снимался в Санкт-Петербурге и долго проживал в России, что сформировало его взгляд на страну и её жителей.

Киану Ривз утверждает, что русские — добрые и светлые люди, далёкие от жёсткости и строгости, с которой их обычно ассоциируют за пределами России. Эту позицию он готов озвучить, несмотря на возможные разногласия, вызывая при этом восхищение, благодарность и уважение, сообщает "Киноафиша".