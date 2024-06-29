В кинотеатрах России стали показывать фильм ужасов Майкла Сарноски "Тихое место: День первый"

В России начали показывать фильм ужасов "Тихое место: День первый"

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В кинотеатрах России неофициально стали показывать фильм ужасов "Тихое место: День первый". Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, PDM

Картину демонстрируют в рамках предсеансового обслуживания. Хронометраж проекта составляет 1 час 40 минут. В качестве режиссёра выступил Майкл Сарноски. Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго.

По сюжету фильма "Тихое место: День первый" на Землю вторгаются инопланетяне, которые отлично ориентируются по звукам. Главные герои оказываются в эпицентре трагедии в Нью-Йорке.