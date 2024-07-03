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Градус откровенности явно зашкаливает: по сравнению с этим новым российским сериалом даже "Секс в большом городе" — цветочки

В России вышел сериал, который получился более смелым, чем "Секс в большом городе"

1:10
Кино

Этим летом в России вышел новый сериал "Миля", посвящённый "ночной бабочке", которая решила больше не продавать своё тело, потому что от неё ушёл постоянный клиент. Миля решает стать блогером, но в одиночку ей с этим не справиться.

В России вышел сериал, который получился более смелым, чем "Секс в большом городе"
Фото: unsplash.com by Drew Coffman, PDM

Героиня нанимает двух помощниц. Они погрязли в собственных проблемах, но за приличный гонорар готовы сделать так, чтобы миллион человек за короткий срок подписались на новый канал, однако всё не так просто: хозяйке канала нужно для начала сходить на подкаст или выступить в стендап-клубе.

В "Миле" герои безо всякого стеснения обсуждают самые интимные темы. Сериал имеет рейтинг "18+" и поражает своей откровенностью. Он получился даже более смелым, чем "Секс в большом городе", который в своё время тоже многим казался чересчур дерзким и провокационным.

"Миля" может вызвать противоречивые чувства, однако зрителям, которые любят погорячее, точно стоит обратить внимание на этот проект.

Роли в сериале исполняют Карина Зверева, Елизавета Кононова, Ясмина Омерович, Светлана Саягова, Кирилл Снегирёв, Константин Плотников и другие актёры.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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