Градус откровенности явно зашкаливает: по сравнению с этим новым российским сериалом даже "Секс в большом городе" — цветочки

В России вышел сериал, который получился более смелым, чем "Секс в большом городе"

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Этим летом в России вышел новый сериал "Миля", посвящённый "ночной бабочке", которая решила больше не продавать своё тело, потому что от неё ушёл постоянный клиент. Миля решает стать блогером, но в одиночку ей с этим не справиться.

Фото: unsplash.com by Drew Coffman, PDM

Героиня нанимает двух помощниц. Они погрязли в собственных проблемах, но за приличный гонорар готовы сделать так, чтобы миллион человек за короткий срок подписались на новый канал, однако всё не так просто: хозяйке канала нужно для начала сходить на подкаст или выступить в стендап-клубе.

В "Миле" герои безо всякого стеснения обсуждают самые интимные темы. Сериал имеет рейтинг "18+" и поражает своей откровенностью. Он получился даже более смелым, чем "Секс в большом городе", который в своё время тоже многим казался чересчур дерзким и провокационным.

"Миля" может вызвать противоречивые чувства, однако зрителям, которые любят погорячее, точно стоит обратить внимание на этот проект.

Роли в сериале исполняют Карина Зверева, Елизавета Кононова, Ясмина Омерович, Светлана Саягова, Кирилл Снегирёв, Константин Плотников и другие актёры.