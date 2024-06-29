Актриса Анна Хилькевич поменяла имя дочери Марии

Актриса Анна Хилькевич сменила имя дочери с Марии на Анну-Марию. Об этом она сообщила в своём личном блоге.
Анна Хилькевич рассказала, что ей выдали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для ребёнка. Актриса уточнила, что дочери нравится её новое имя.
"Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Всё, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идёт ей!", — сообщила она.
Анна Хилькевич состоит в браке с предпринимателем Артуром Мартиросяном. Они воспитывают 2-х детей — Арианну и Анну-Марию.
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