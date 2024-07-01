Не до смеха: Михаил Пуговкин ошпарил пах на съёмках комедии Гайдая

Михаил Пуговкин получил тяжёлую травму на съёмках "Спортлото-82"

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Пуговкин, известный своими яркими эпизодическими ролями, снялся в шести картинах Леонида Гайдая. Однако только в фильме "Спортлото-82" режиссёр дал ему главную роль. Но и её актёр едва не лишился потому что во время съёмок произошёл несчастный случай.

Фото: YouTube канал Mi TV by Скриншот видео YouTube канала Mi TV, PDM

Условия в гостиницах тогда были спартанскими, и Михаил Пуговкин приехал в пансионат "Крымские зори" (бывшая "Черноморка" в Алуште) по старой привычке с литровым бидоном и кипятильником, чтобы заваривать чай прямо в номере.

Так случилось, что актёр случайно вылил на себя кипяток, получив серьёзный ожог паховой области. Это была очень серьёзная травма, требующая длительного лечения. Он хотел даже отказаться от роли и предлагал заменить его другим артистом, но режиссёр всё-таки дождался Пуговкина, отложив работы над фильмом на три недели.

Выписавшись из больницы актёр всё равно испытывал сильные боли, а сцены были не из лёгких. В эпизоде с поездкой на мотоцикле по бездорожью на скорости 80 км/ч да ещё и с барашком на руках оказались невыносимы для Пуговкина.

В результате актёра пожалели и вместо брыкающегося животного вручили плетёный бутыль, вцепившись в который Сан Саныч и едет в коляске мотоцикла.

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