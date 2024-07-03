Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли назвала имя своего любимого русского режиссёра: его знают миллионы зрителей

Мерьем Узерли рассказала, какого знаменитого русского режиссёра она обожает

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Мерьем Узерли стала настоящей звездой во всём мире после того, как снялась в сериале "Великолепный век", в котором сыграла красавицу Хюррем. Актриса знает, как её любят в России, и отвечает взаимностью отечественным почитателям её таланта.

Фото: commons.wikimedia.org by Arron Anon, PDM

Узерли с интересом относится к российскому кинематографу, хотя и с сожалением отмечает, что у неё нет времени глубоко его изучить. Тем не менее у неё есть любимый русский режиссёр, фильмы которого она хорошо знает и может пересматривать до бесконечности. Речь идёт об Андрее Тарковском.

"Я просто без ума от Тарковского. Его фильмы очень артистичны", — рассказывала Узерли.

Она стала знакомиться с творчеством Тарковского ещё в годы учёбы и была поражена его неповторимым авторским стилем. Стоит отметить, что Узерли не единственная звезда зарубежного кино, которая выделяет среди русских режиссёров именно Тарковского. Также его обожают Квентин Тарантино, Ларс фон Триер и Антонио Бандерас.