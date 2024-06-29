Стала известна дата выхода продолжения "Годзиллы и Конга"

Продолжение фильма "Годзилла и Конг" выйдет в 2027 году

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Мировая премьера следующей части фильма "Годзилла и Конг" состоится 26 марта 2027 года. Об этом пишет портал "Discussing Film".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Однако детали сюжета, актёрский состав и другие подробности пока не сообщаются. Тем не менее, известно, что режиссёр Адам Вингард не станет работать над продолжением картины. Он принял такое решение из-за загруженности на других проектах.

Последний фильм франшизы "Годзилла и Конг: Новая империя" вышел 29 марта. По сюжету главные герои сражаются в эпической битве, в то время, когда люди пытаются разгадать их происхождение и связь с тайнами Острова черепа.