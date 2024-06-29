Стала известна дата выхода продолжения "Годзиллы и Конга"

Мировая премьера следующей части фильма "Годзилла и Конг" состоится 26 марта 2027 года. Об этом пишет портал "Discussing Film".
Однако детали сюжета, актёрский состав и другие подробности пока не сообщаются. Тем не менее, известно, что режиссёр Адам Вингард не станет работать над продолжением картины. Он принял такое решение из-за загруженности на других проектах.
Последний фильм франшизы "Годзилла и Конг: Новая империя" вышел 29 марта. По сюжету главные герои сражаются в эпической битве, в то время, когда люди пытаются разгадать их происхождение и связь с тайнами Острова черепа.
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