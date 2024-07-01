Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трое неизвестных в балаклавах напали на дом экс-директора "Росгосстраха"
Неубиваемый маникюр: Nail-мастер раскрыл секреты долгой носки в отпуске
Золотые правила сбора идеальных огурцов с грядки
На Украине схватили очередных заговорщиков по захвату власти
Как удалить битумные пятна с машины без повреждений
Роскосмос показал тренировку космонавтов в гидролаборатории
Скручивание листьев томатов — проблема решаемая за 24 часа
Ташкент и горные пейзажи Узбекистана поразили Павла Дурова
Россияне будут получать информацию о своих накоплениях в НПФ через портал "Госуслуги"
"Я знаю, что нас будут критиковать": режиссёр Хотиненко раскрыл детали уже снятого ремейка "Чучела"

В России закончились съёмки ремейка советского фильма "Чучело"

1:17
Кино

В России завершились съёмки ремейка знаменитого советского фильма "Чучело". Режиссёр Илья Хотиненко рассказал, что он считает нормальной практику осовременивания старых фильмов, хотя и понимает, что найдётся немало зрителей, которые будут его критиковать.

В России закончились съёмки ремейка советского фильма "Чучело"
Фото: 500px.com by Alexxx Malev, CC BY-SA 3.0

Также Хотиненко признался, что не смотрел советский фильм с Юрием Никулиным и Кристиной Орбакайте и даже не читал повесть Владимира Железникова, по которой он был снят.

"Я знаю, что нас будут критиковать за то, что мы трогаем святое советское кино, но я считаю, что переснимать фильмы — это нормальная живая практика. Старые истории нужно освежать, и мне в данном случае это сделать проще, потому что я не знаю первоисточника и могу работать со свежим материалом", — рассказал Хотиненко в беседе с kp.ru.

Он рассказал, что в фильме будут все признаки современности: соцсети, спецэффекты, анимация. Роль девочки, пострадавшей от жестокости одноклассников, исполнила Мария Симонова. Её отца сыграл Кирилл Кяро, а учительницу — Кристина Асмус.

Премьера состоится в 2025 году в честь 100-летния писателя Владимира Железникова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Маринад для шашлыка: соблюдайте меру со специями Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Стало известно, почему кошка игнорирует лоток
Вот как размножать суккуленты быстро и легко
Банки в России больше не смогут навязывать дорогостоящее страхование
Русская туристка шокирована воспитанием и культурными отличиями американцев
Как избежать трудностей на грунтовых дорогах
Украина стягивает войска на границу Белоруссии
"Копия папы": сын Михаила Круга сфотографировался рядом с памятником отцу
Инвестор Виноградов исключил снижение стоимости жилья по окончании льготной ипотеки
В одном выпуске "Что? Где? Когда?" знатоки не ответили на вопрос о советском фильме
С 1 июля Соцфонд будет информировать клиентов об их накоплениях в НПФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников