"Я знаю, что нас будут критиковать": режиссёр Хотиненко раскрыл детали уже снятого ремейка "Чучела"

В России закончились съёмки ремейка советского фильма "Чучело"

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

В России завершились съёмки ремейка знаменитого советского фильма "Чучело". Режиссёр Илья Хотиненко рассказал, что он считает нормальной практику осовременивания старых фильмов, хотя и понимает, что найдётся немало зрителей, которые будут его критиковать.

Фото: 500px.com by Alexxx Malev, CC BY-SA 3.0

Также Хотиненко признался, что не смотрел советский фильм с Юрием Никулиным и Кристиной Орбакайте и даже не читал повесть Владимира Железникова, по которой он был снят.

"Я знаю, что нас будут критиковать за то, что мы трогаем святое советское кино, но я считаю, что переснимать фильмы — это нормальная живая практика. Старые истории нужно освежать, и мне в данном случае это сделать проще, потому что я не знаю первоисточника и могу работать со свежим материалом", — рассказал Хотиненко в беседе с kp.ru.

Он рассказал, что в фильме будут все признаки современности: соцсети, спецэффекты, анимация. Роль девочки, пострадавшей от жестокости одноклассников, исполнила Мария Симонова. Её отца сыграл Кирилл Кяро, а учительницу — Кристина Асмус.

Премьера состоится в 2025 году в честь 100-летния писателя Владимира Железникова.