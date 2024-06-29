Мэттью Перри состоял в отношениях с актрисой, которая может быть причастна к его убийству

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри состоял в отношениях с актрисой Брук Мюллер. Сейчас она проходит по делу об убийстве актёра. Об этом пишет издание "The Sun” со ссылкой на слова бывшей партнёрши и ассистентки знаменитости Кейти Эдвардс.
Она рассказала, что Мэттью Перри и Брук Мюллер встречались в 2006 году на протяжении около 3-х месяцев.
"Познакомились они точно не в рехабе, мы все встретились на "Анонимных алкоголиках" в 2006-м. Мы обе встречались с ним одновременно, никто не был ничьим партнёром официально, просто спали. Он приглашал меня и её на свидания", — сообщила Кейти Эдвардс.
Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Он умер из-за "острого воздействия наркотиков". Сейчас в полиции разбираются, от кого актёр мог получить смертельную дозу препарата.
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