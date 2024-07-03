Даже Никулин побывал в чёрном списке у Гайдая: их поссорил один легендарный фильм

Гайдай долго не мог простить Никулина за отказ сняться в одном знаменитом фильме

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Леонид Гайдай был довольно обидчивым и нередко ссорился то с одним, то с другим актёром. Удивительно, но у него однажды произошёл разлад даже с самим Юрием Никулиным, который не был конфликтным человеком и не страдал звёздной болезнью.

Фото: web.archive.org by Андрей Александрович…, CC BY 3.0

Ссора режиссёра и актёра была связана с комедией "Иван Васильевич меняет профессию". Гайдай хотел, чтобы в роли Ивана Грозного снялся Никулин, и его не останавливало даже то, что худсовет был против кандидатуры Никулина, который казался чиновникам не подходящим по типажу.

Гайдай был твёрд в своём намерении снимать только Никулина и собирался отстаивать своё мнение, однако, к его крайнему удивлению и огорчению, сам Никулин отказался от этой роли из-за страха, что фильм по произведению Михаила Булгакова могли запретить.

Гайдай страшно обиделся на Никулина, воспринял его отказ как предательство и ещё долго не мог простить актёра. Несмотря на то что всё пошло не по плану режиссёра, фильм получился блестящим, ведь Юрий Яковлев превосходно справился со своей ролью.