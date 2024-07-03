Даже Никулин побывал в чёрном списке у Гайдая: их поссорил один легендарный фильм

Леонид Гайдай был довольно обидчивым и нередко ссорился то с одним, то с другим актёром. Удивительно, но у него однажды произошёл разлад даже с самим Юрием Никулиным, который не был конфликтным человеком и не страдал звёздной болезнью.
Ссора режиссёра и актёра была связана с комедией "Иван Васильевич меняет профессию". Гайдай хотел, чтобы в роли Ивана Грозного снялся Никулин, и его не останавливало даже то, что худсовет был против кандидатуры Никулина, который казался чиновникам не подходящим по типажу.
Гайдай был твёрд в своём намерении снимать только Никулина и собирался отстаивать своё мнение, однако, к его крайнему удивлению и огорчению, сам Никулин отказался от этой роли из-за страха, что фильм по произведению Михаила Булгакова могли запретить.
Гайдай страшно обиделся на Никулина, воспринял его отказ как предательство и ещё долго не мог простить актёра. Несмотря на то что всё пошло не по плану режиссёра, фильм получился блестящим, ведь Юрий Яковлев превосходно справился со своей ролью.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.