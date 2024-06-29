В комедии Генриха Оганесяна "Три плюс два" нашли киноляп с перцами

В фильме "Три плюс два" с Андреем Мироновым нашли киноляп

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

В советской комедии с Андреем Мироновым "Три плюс два" нашли киноляп. Об этом пишет издание "РБК".

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, CC BY-SA 3.0

Неточность заметили на 6-й минуте от начала фильма. В кадре ветеринар Роман и дипломат Вадим разговаривают. На первом плане можно увидеть болгарские перцы, среди которых много зелёных и бурых. Однако спустя некоторое время (на 13-й минуте картины) все овощи приобретают красный цвет. Более того, перцы становятся крупнее.

По сюжету фильма Генриха Оганесяна 2 упрямые девушки мешают 3-м друзьям провести отпуск дикарями. Начинается противостояние, которое впоследствии перерастает в любовь.