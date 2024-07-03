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Слишком сладко: этот фильм Гундарева называла шоколадно-мармеладным тортом и жалела, что снялась в нём

Гундарева жалела о своём участии в одном фильме из-за его чрезмерной "сладости"

1:44
Кино

В СССР зрители нередко отправляли письма кинодеятелям и выражали не только благодарность за снятые фильмы, но и пожелания о будущих лентах. Однажды сценарист Аркадий Инин прочитал письмо одной многодетной матери, которая сокрушалась о том, что ещё не было снято ни одной правдивой истории про многодетную семью.

Гундарева жалела о своём участии в одном фильме из-за его чрезмерной "сладости"
Фото: web.archive.org by Clotee Pridgen Alloc…, CC BY-SA 3.0

Инин предложил женщине встретиться. Сценарист хотел, чтобы она рассказала ему о своей жизни и он бы воспользовался полученным материалом для создания сюжета, но она отказалась, что, впрочем, не остановило Инина. Он загорелся идеей написать сценарий на эту тему и встретился с другими многодетными матерями, которые с готовностью пообщались с ним.

Вскоре сценарий для фильма "Однажды двадцать лет спустя" был готов. Инин видел в главной роли только Наталью Гундареву, но режиссёр Юрий Егоров устроил пробы для разных актрис, в результате которых была утверждена всё-таки Гундарева. Сама она в дальнейшем отзывалась не самым лестным образом об этом фильме и даже жалела, что снялась в нём.

Гундарева называла "Однажды двадцать лет спустя" шоколадно-мармеладным тортом. "Сладкая женщина" советского кино считала этот фильм слишком сладким и далёким от реальности. Зрительницы, в числе которых были многодетные матери, были солидарны с актрисой. Они отметили, что героиня выглядит слишком ухоженной на экране, что невозможно при бешеном ритме жизни и бесконечных заботах мамы десятерых детей. Также жительницы СССР увидели в этой истории пропаганду многодетности, что тоже их возмутило.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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