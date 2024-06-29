Рэйчел Зеглер: завершились съёмки фильма "Белоснежка"

Фильм "Белоснежка" выйдет 21 марта 2025 года

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмки фильма Марка Уэбба "Белоснежка" завершились. Об этом пишет портал "Screen Rant" со ссылкой на слова актрисы Рэйчел Зеглер в социальных сетях.

Фото: flickr.com by Loco Steve, CC BY-SA 2.0

Премьера нового ремейка от "Disney" должна была состояться ещё в марте. Однако "Белоснежка" не вышла на экраны из-за забастовок сценаристов и актёров в 2023-м. Теперь премьера фильма ожидается 21 марта 2025 года.

В ремейке "Белоснежки" покажут современную историю главной героини и её друзей — 7 гномов. Рэйчел Зеглер исполнила в картине роль Белоснежки. Кроме неё в проекте приняли участие Галь Гадот, Ансу Кабиа, Эндрю Бернап и другие актёры.