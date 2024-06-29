Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему чрезмерное употребление моркови может быть вредно
В ГАИ предупредили о наказании за нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч
Борьба с отеками: лучшие напитки для здоровья и красоты
Константин Зеленский считает, что в ЕГЭ стоит добавить устную часть
Учёные разработали материал для фиксаторов плечевых связок
Лиза Арзамасова показала своего китайского поклонника
Холодный чай с лимоном: как правильно приготовить
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты
Кинологи рассказали, как правильно гладить собаку
Стало известно, сколько заработал мультфильм "Три богатыря. Ни дня без подвига" в прокате

Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 100 миллионов рублей

0:52
Кино

Кассовые сборы спецвыпуска "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 100 миллионов рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 100 миллионов рублей
Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

В общей сумме по состоянию на 29 июня мультфильм заработал 110 миллионов 386 тысяч рублей. Такого результата он смог достичь за 9 дней — проект вышел на экраны 20 числа. При этом в день премьеры "Три богатыря. Ни дня без подвига" заработал 10 миллионов рублей.

В качестве режиссёров картины выступили Александр Шоха и Екатерина Салабай, а сценариста — Артём Фучижи. По сюжету 3-м богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны, а также спасать друзей из сказочного мира снов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
В конце июня подкормите гортензии этим средством: залог насыщенных цветов
Последние материалы
Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 100 миллионов рублей
Спортсмен рассказал о технике для выполнения третьего испытания шоу "Титаны"
Ликбез по страхованию жилья
Признаками недостатка цинка является выпадение волос и снижение иммунитета
Факторы начисления скидок при страховании
Продюсер Лавров назвал закономерным развод Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
Филипп Киркоров назвал причину своих пластических операций
Как уберечь автомобильное покрытие от солнечных лучей
People: Бен Аффлек вывез все вещи из общего дома с Дженнифер Лопес
Готовим сэндвич с арахисовым маслом и джемом для перекуса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников