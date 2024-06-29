Дени Вильнёв снимет новый фильм, который выйдет в декабре 2026 года

Студии "Warner Bros." и "Legendary Pictures" объявили, что новый фильм режиссёра Дени Вильнёва выйдет 18 декабря 2026 года. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
Название предстоящего проекта пока не сообщается. Однако студии отметили, что это будут "большие события" в мире кино. В свою очередь Дени Вильнёв никак не комментировал грядущий фильм. Предположительно, режиссёр может работать над третьей частью "Дюны", экранизацией произведений "Сценарий ядерной войны" и "Свидание с Рамой".
Ранее Pravda.Ru писала, что Дени Вильнёв расстроился из-за успеха фильма "Дюна 2".
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