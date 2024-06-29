Дени Вильнёв снимет новый фильм, который выйдет в декабре 2026 года

Новый фильм Дени Вильнёва выйдет в 2026 году

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Студии "Warner Bros." и "Legendary Pictures" объявили, что новый фильм режиссёра Дени Вильнёва выйдет 18 декабря 2026 года. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Название предстоящего проекта пока не сообщается. Однако студии отметили, что это будут "большие события" в мире кино. В свою очередь Дени Вильнёв никак не комментировал грядущий фильм. Предположительно, режиссёр может работать над третьей частью "Дюны", экранизацией произведений "Сценарий ядерной войны" и "Свидание с Рамой".

Ранее Pravda.Ru писала, что Дени Вильнёв расстроился из-за успеха фильма "Дюна 2".