Звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт станет отцом в четвёртый раз

Кэтрин, дочь голливудского актёра Арнольда Шварценеггера, и звезда фильмов "Стражи Галактики" Крис Пратт ждут ребёнка. Об этом пишет издание "People" со ссылкой на источник в окружении знаменитостей.
Сообщается, что для пары это будет третий ребёнок.
"Кэтрин Шварценеггер беременна! Она и Крис Пратт ждут ребёнка "номер 3", — сказано в публикации.
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт заключили брак в 2019 году. Сейчас супруги воспитывают дочерей Лайлу и Элоиз. Старшей из них 3 года. При этом у Криса Пратта есть ещё один ребёнок от первого брака — сын Джек. Ему 11 лет.
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