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Звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт станет отцом в четвёртый раз

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт снова станут родителями

0:46
Кино

Кэтрин, дочь голливудского актёра Арнольда Шварценеггера, и звезда фильмов "Стражи Галактики" Крис Пратт ждут ребёнка. Об этом пишет издание "People" со ссылкой на источник в окружении знаменитостей.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт снова станут родителями
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

Сообщается, что для пары это будет третий ребёнок.

"Кэтрин Шварценеггер беременна! Она и Крис Пратт ждут ребёнка "номер 3", — сказано в публикации.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт заключили брак в 2019 году. Сейчас супруги воспитывают дочерей Лайлу и Элоиз. Старшей из них 3 года. При этом у Криса Пратта есть ещё один ребёнок от первого брака — сын Джек. Ему 11 лет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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