В Москве стартовал кинофестиваль, на котором покажут фильмы о героях СВО

На ВДНХ открылся кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев"

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне состоялось открытие Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: pixabay.com by [1], PDM

Торжественная церемония прошла на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Мероприятие открылось музыкальной и поэтической программой с участием народной артистки нашей страны Ларисы Долиной, поэтов Ольги Старушко, Влада Маленко и других. На кинофестивале покажут 13 фильмов о героях специальной военной операции. Зрители смогут увидеть картины от документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев" завершится 30 июня. Впервые мероприятие провели в Москве в годовщину СВО.