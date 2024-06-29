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В Москве стартовал кинофестиваль, на котором покажут фильмы о героях СВО

На ВДНХ открылся кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев"

0:51
Кино

Накануне состоялось открытие Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". Об этом пишет агентство ТАСС.

На ВДНХ открылся кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Фото: pixabay.com by [1], PDM

Торжественная церемония прошла на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Мероприятие открылось музыкальной и поэтической программой с участием народной артистки нашей страны Ларисы Долиной, поэтов Ольги Старушко, Влада Маленко и других. На кинофестивале покажут 13 фильмов о героях специальной военной операции. Зрители смогут увидеть картины от документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.

Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев" завершится 30 июня. Впервые мероприятие провели в Москве в годовщину СВО.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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