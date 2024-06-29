Фильм "Капитан Америка 4" может стать одним из самых высокобюджетных проектов в истории

На производство супергеройского фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир" могло потребоваться более 375 миллионов долларов. Об этом пишет портал "World of Reel".
Такая сумма делает фильм одним из самых высокобюджетных проектов в истории. При этом изначально на создание картины потребовалось 275 миллионов долларов. Однако впоследствии сумма существенно возросла из-за масштабных пересъёмок, которые длились 22 дня.
Премьера фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир" состоится 14 февраля 2025 года. Его режиссёром выступает Джулиус Она. В картине принимают участие Джанкарло Эспозито, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие актёры.
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