Пытка апельсинами: почему в комедии "Спортлото-82" экономили фрукты

В комедии "Спортлото-82" Михаил Кокшенов целых 4 часа ел один апельсин

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В фильме "Спортлото-82", снятом в 1982 году, есть эпизод, в котором Михаил Пуговкин в роли Сан Саныча "пытает" Степана апельсинами.

Фото: YouTube канал Vadim Kiselev by Скриншот видео YouTube канала Vadim Kiselev, PDM

По сюжету эта сцена должна была длиться несколько часов, а для её реализации требовалось большое количество настоящих апельсинов. Однако в то время в СССР с фруктами была напряжёнка, и в распоряжении актёров были только бутафорские.

В связи с этим актёру Михаилу Кокшенову, исполнявшему роль Степана, приходилось есть один единственный апельсин, который экономили, чтобы его хватило на все дубли.

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