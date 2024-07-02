Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали комфортные породы собак
Катя Гордон вспомнила об изменах мужа с Анной Седоковой
Профессия страхового агента подойдёт активным и ответственным людям
Правильный посев гарантирует красивую морковку с домашней грядки
Как правильно лечить и предотвращать грибок ногтей
Рассказываем, как помочь винограду созреть
Роскосмос анонсировал запуск новой многоспутниковой системы мониторинга Земли
Названа справедливая сумма социальной пенсии по старости
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают картины и мебель из их семейного гнезда
"Фильм дурацкий, а песни в нём хорошие": так Высоцкий высказался об одном фильме со своим участием

Высоцкий не был в восторге от одного фильма, в котором сам принял участие

1:02
Кино

Актёрам далеко не всегда нравятся фильмы, в которых они снимаются. Некоторые свои роли им и вовсе не хочется вспоминать, потому что стыдно. Не избежал этой участи и Владимир Высоцкий.

Высоцкий не был в восторге от одного фильма, в котором сам принял участие
Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Zverev, CC BY-SA 3.0

Знаменитый бард, поэт и актёр появился в "Саше-Сашеньке" в маленьком эпизоде, но, как всегда, он был ярким и, конечно, сыграл на гитаре и спел. Он специально написал песни для этого доброго и наивного фильма и согласился в нём поучаствовать исключительно ради музыки.

"Фильм дурацкий, а песни в нём хорошие!" — говорил Владимир Семёнович о "Саше-Сашеньке".

Высоцкий был не единственным актёром, который спел в этом фильме. Лев Прыгунов, ещё сильнее сгоравший от стыда за то, что согласился в нём сняться, спел за своего героя две песни.

Фильм посвящён девушке Саше, которую сыграла Наталья Селезнёва. Она работает маляром, но всем говорит, что она актриса.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Поражение Су-27 на аэродроме "Миргород" обязано отличной работе БПЛА-корректировщиков Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться несколько месяцев назад
Ереван готовится к масштабному фестивалю "Дни пива" в августе
Депутаты Госдумы решительно взялись за вопрос отмены ЕГЭ в России
Беременная супруга футболиста Павла Мамаева отказалась от гендер-пати
Мерьем Узерли рассказала, как она мучилась, когда играла Хюррем в "Великолепном веке"
Daily Express: Путин сделал "грозное" послание Западу
Советы по уходу за кожей на спине: как избежать проблем
Россиянам объяснили, почему кота нужно копать в раковине
В доход России передали более 130 млн акций связанных с экстремизмом компаний
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на беспорядок мужа Игоря Макарова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников