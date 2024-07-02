"Фильм дурацкий, а песни в нём хорошие": так Высоцкий высказался об одном фильме со своим участием

Высоцкий не был в восторге от одного фильма, в котором сам принял участие

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Актёрам далеко не всегда нравятся фильмы, в которых они снимаются. Некоторые свои роли им и вовсе не хочется вспоминать, потому что стыдно. Не избежал этой участи и Владимир Высоцкий.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Zverev, CC BY-SA 3.0

Знаменитый бард, поэт и актёр появился в "Саше-Сашеньке" в маленьком эпизоде, но, как всегда, он был ярким и, конечно, сыграл на гитаре и спел. Он специально написал песни для этого доброго и наивного фильма и согласился в нём поучаствовать исключительно ради музыки.

"Фильм дурацкий, а песни в нём хорошие!" — говорил Владимир Семёнович о "Саше-Сашеньке".

Высоцкий был не единственным актёром, который спел в этом фильме. Лев Прыгунов, ещё сильнее сгоравший от стыда за то, что согласился в нём сняться, спел за своего героя две песни.

Фильм посвящён девушке Саше, которую сыграла Наталья Селезнёва. Она работает маляром, но всем говорит, что она актриса.