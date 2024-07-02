"Фильм дурацкий, а песни в нём хорошие": так Высоцкий высказался об одном фильме со своим участием

Актёрам далеко не всегда нравятся фильмы, в которых они снимаются. Некоторые свои роли им и вовсе не хочется вспоминать, потому что стыдно. Не избежал этой участи и Владимир Высоцкий.
Знаменитый бард, поэт и актёр появился в "Саше-Сашеньке" в маленьком эпизоде, но, как всегда, он был ярким и, конечно, сыграл на гитаре и спел. Он специально написал песни для этого доброго и наивного фильма и согласился в нём поучаствовать исключительно ради музыки.
"Фильм дурацкий, а песни в нём хорошие!" — говорил Владимир Семёнович о "Саше-Сашеньке".
Высоцкий был не единственным актёром, который спел в этом фильме. Лев Прыгунов, ещё сильнее сгоравший от стыда за то, что согласился в нём сняться, спел за своего героя две песни.
Фильм посвящён девушке Саше, которую сыграла Наталья Селезнёва. Она работает маляром, но всем говорит, что она актриса.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.