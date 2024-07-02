"Это сломало меня": Мерьем Узерли жестоко пострадала на съёмках "Великолепного века"

Мерьем Узерли могли бы позавидовать другие турецкие актрисы, ведь роль Хюррем в "Великолепном веке" принесла её исполнительнице небывалую славу, однако самой Узерли пришлось несладко во время съёмок.
У актрисы почти не оставалось свободного времени. Она практически поселилась на съёмочной площадке и жила в таком ритме три года, пока не приняла решение уйти из проекта. На фоне профессионального выгорания у звезды началась депрессия. Ей даже пришлось обратиться за помощью к врачам.
Позже, вспоминая об этом периоде, Узерли говорила, что на тот момент ей очень не хватало поддержки близких, с которыми она почти не виделась. Кроме того, ей тяжело давалась роль Хюррем, поступки которой нередко шокировали актрису.
"Хюррем — очень сложный персонаж и очень далёкий от меня. Я не говорю, что она сильная, а я слабая. У меня тоже есть сильные стороны, но мы совершенно разные с ней. В последние месяцы я просто не смогла найти в себе силы дать жизнь Хюррем, выйти на съёмочную площадку и играть её роль, и это в конце концов сломало меня, потому что я была абсолютно пустой внутри", — делилась Узерли в одном из интервью.
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