"Это сломало меня": Мерьем Узерли жестоко пострадала на съёмках "Великолепного века"

Мерьем Узерли рассказала, как она мучилась, когда играла Хюррем в "Великолепном веке"

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Мерьем Узерли могли бы позавидовать другие турецкие актрисы, ведь роль Хюррем в "Великолепном веке" принесла её исполнительнице небывалую славу, однако самой Узерли пришлось несладко во время съёмок.

Фото: commons.wikimedia.org by ВВ Фролов, CC BY-SA 4.0

У актрисы почти не оставалось свободного времени. Она практически поселилась на съёмочной площадке и жила в таком ритме три года, пока не приняла решение уйти из проекта. На фоне профессионального выгорания у звезды началась депрессия. Ей даже пришлось обратиться за помощью к врачам.

Позже, вспоминая об этом периоде, Узерли говорила, что на тот момент ей очень не хватало поддержки близких, с которыми она почти не виделась. Кроме того, ей тяжело давалась роль Хюррем, поступки которой нередко шокировали актрису.