Отсылку Рязанова поняли единицы: в "Вокзале для двоих" режиссёр "передаёт привет" одному известному актёру

В "Вокзале для двоих" есть отсылка к известному актёру, который не участвует в фильме

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Эльдар Рязанов проявлял большое мастерство в работе над фильмами. Он умел как бы невзначай, но метко вставлять в них различные отсылки и пасхалки, которые порой замечали не все зрители.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Долгое время никто не придавал значения портрету, висящему на стене одной из комнат в фильме "Вокзал для двоих". На стене в рамке висит изображение мужа героини Нонны Мордюковой. Женщина овдовела, и по фильму её все называют дядей Мишей. Такое прозвище было ей дано по имени её покойного мужа, дела которого она теперь ведёт самостоятельно.

Портрет кажется не такой уж важной деталью, поэтому не все зрители обращали на него внимание, однако достаточно присмотреться к нему получше, чтобы узнать знаменитого актёра Вадима Спиридонова, причём не в своём обычном виде, а в роли Фёдора Савельева из фильма "Вечный зов".

Можно предположить, что Эльдар Рязанов хотел таким образом отдать дань уважения творческим заслугам Спиридонова. Знал ли сам актёр, что косвенно поучаствовал в "Вокзале для двоих", остаётся загадкой.