"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

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Александр Збруев известен по фильмам "Ты у меня одна", "Большая перемена", "Бедная Саша", "Всё будет хорошо", "Опекун", "Роман о влюблённых" и другим. Всего в его фильмографии около 90 ролей, однако в последние годы он пропал из поля зрения общественности. Стало известно, чем сейчас занимается актёр.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC0

Несмотря на то что в последний раз Збруев снялся в кино в 2019 году, он не распрощался с актёрской карьерой. Он продолжает служить в театре "Ленком". В 2021 году он был награждён медалью имени Михаила Чехова, которую присуждают за выдающиеся заслуги в области театра и кинематографа. В 2024 году он был награждён орденом Александра Невского за те же заслуги.

Збруев скептически относится к слову "патриот" и не называет себя им. Актёр понимает, что в России слишком много проблем, а для того, чтобы быть патриотом, нужно, чтобы в родной стране жилось хорошо.