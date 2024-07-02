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"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

1:52
Кино

Александр Збруев известен по фильмам "Ты у меня одна", "Большая перемена", "Бедная Саша", "Всё будет хорошо", "Опекун", "Роман о влюблённых" и другим. Всего в его фильмографии около 90 ролей, однако в последние годы он пропал из поля зрения общественности. Стало известно, чем сейчас занимается актёр.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC0

Несмотря на то что в последний раз Збруев снялся в кино в 2019 году, он не распрощался с актёрской карьерой. Он продолжает служить в театре "Ленком". В 2021 году он был награждён медалью имени Михаила Чехова, которую присуждают за выдающиеся заслуги в области театра и кинематографа. В 2024 году он был награждён орденом Александра Невского за те же заслуги.

Збруев скептически относится к слову "патриот" и не называет себя им. Актёр понимает, что в России слишком много проблем, а для того, чтобы быть патриотом, нужно, чтобы в родной стране жилось хорошо.

"Я не понимаю слова "патриот". Я не знаю, что значит "быть патриотом". Само понятие "патриотизм" — ложное. Люди иногда просто прикрываются этим словом. Патриот чего? Я люблю своих родных, близких, тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Берёзки этой? Своего двора, своей улицы? Патриотом России? Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят", — сказал однажды Збруев в интервью mk.ru.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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