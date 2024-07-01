Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МВД фиксирует рост числа преступлений со стороны мигрантов
В Чёрном море Турция и её союзники по НАТО ищут украинские мины
"Все против Национального объединения": новый этап борьбы за власть во Франции
Около 84 млн кв. м жилья куплено с помощью льготной ипотеки, подсчитал "Дом.РФ"
Политолог Марков: заговорщики на Украине обсуждали свои планы на мове
Кинологи назвали типы людей, которым нельзя заводить собаку
Такер Карлсон: Обама не верит в победу Джо Байдена на президентских выборах
Защита сидений автомобиля: как светоотражающий жилет помогает родителям
Как защитить пирог от чрезмерного подрумянивания
Если бы "9 рота" провалилась в прокате, Фёдор Бондарчук мог бы остаться без жилья

Фёдор Бондарчук закладывал свою квартиру, чтобы снять "9 роту"

1:05
Кино

Фёдор Бондарчук относится к числу режиссёров-перфекционистов, которые готовы на всё, лишь бы их фильмы получались идеальными с точки зрения сценария, режиссуры, актёрской игры, операторской работы, а также чтобы картинка выглядела зрелищной благодаря обилию спецэффектов.

Фёдор Бондарчук закладывал свою квартиру, чтобы снять "9 роту"
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Актёры, которые работали с Бондарчуком, подмечали его перфекционизм. Режиссёр следил за каждой мелочью и постоянно держал под контролем весь съёмочный процесс.

Когда Бондарчук снимал "9 роту", стремление к совершенству даже заставило его заложить собственную квартиру. Он шёл на большой риск, ведь невозможно было заранее сказать, какая судьба ждала новую ленту, однако Бондарчуку повезло. Кассовые сборы окупили долг режиссёра, и он снова стал полноправным владельцем своего жилья.

Подобным перфекционизмом отличается американский коллега Бондарчука Джеймс Кэмерон. Снимая "Аватар", он согласился снизить собственный гонорар, чтобы потратить эти деньги на фильм.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Киев представил новый мирный план: сохранить государство, выход к морю и столицу Любовь Степушова Манипулирование цифрами погибших — элемент информационной войны Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Трое неизвестных в балаклавах напали на дом экс-директора "Росгосстраха"
Неубиваемый маникюр: Nail-мастер раскрыл секреты долгой носки в отпуске
Золотые правила сбора идеальных огурцов с грядки
На Украине схватили очередных заговорщиков по захвату власти
Как удалить битумные пятна с машины без повреждений
Роскосмос показал тренировку космонавтов в гидролаборатории
Скручивание листьев томатов — проблема решаемая за 24 часа
Ташкент и горные пейзажи Узбекистана поразили Павла Дурова
Россияне будут получать информацию о своих накоплениях в НПФ через портал "Госуслуги"
Собчак о концерте Канье Уэста в Москве: "Окупить такое невозможно"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников