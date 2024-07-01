Если бы "9 рота" провалилась в прокате, Фёдор Бондарчук мог бы остаться без жилья

Фёдор Бондарчук закладывал свою квартиру, чтобы снять "9 роту"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Фёдор Бондарчук относится к числу режиссёров-перфекционистов, которые готовы на всё, лишь бы их фильмы получались идеальными с точки зрения сценария, режиссуры, актёрской игры, операторской работы, а также чтобы картинка выглядела зрелищной благодаря обилию спецэффектов.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Актёры, которые работали с Бондарчуком, подмечали его перфекционизм. Режиссёр следил за каждой мелочью и постоянно держал под контролем весь съёмочный процесс.

Когда Бондарчук снимал "9 роту", стремление к совершенству даже заставило его заложить собственную квартиру. Он шёл на большой риск, ведь невозможно было заранее сказать, какая судьба ждала новую ленту, однако Бондарчуку повезло. Кассовые сборы окупили долг режиссёра, и он снова стал полноправным владельцем своего жилья.

Подобным перфекционизмом отличается американский коллега Бондарчука Джеймс Кэмерон. Снимая "Аватар", он согласился снизить собственный гонорар, чтобы потратить эти деньги на фильм.