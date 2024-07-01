За этот фильм Трус, Балбес и Бывалый номинировались на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля

В знаменитую троицу Трус, Балбес и Бывалый могли попасть Филиппов и Пуговкин

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Каждый актёр из комедийного трио Трус, Балбес и Бывалый был популярен сам по себе, а вместе они произвели настоящий фурор и даже могли получить престижную международную премию.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Троица мелких правонарушителей впервые появилась в 1961 году в короткометражном фильме "Пёс Барбос и необычайный кросс". Фильм был с восторгом встречен публикой и даже номинировался на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Интересно, что Георгия Вицина утвердили без проб, но Балбеса и Бывалого могли сыграть Сергей Филиппов и Михаил Пуговкин.

Главную роль в короткометражке Леонид Гайдай доверил дворовому псу Брёху, у которого уже был опыт работы в кино. Юрий Никулин и Вицин сразу поладили с умным псом, который с лёгкостью выполнял все команды режиссёра.

А вот у Евгения Моргунова с Брёхом возникла взаимная неприязнь: пёс постоянно рычал на актёра, а однажды даже вцепился ему в ногу. Однако конфликт удалось уладить, и впоследствии "троица" и Брёх вместе появились в другой гайдаевской комедии "Самогонщики".

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