Фаина Раневская одной остроумной фразой поставила на место мужчин, которые считают женщин меркантильными

Фаина Раневская остроумно успокоила женщин, которых обвиняют в меркантильности

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Далеко не каждый мужчина согласен везде платить за женщину. Некоторые кавалеры уверены в том, что равенство в отношениях с дамами должно проявляться в том числе в финансовых вопросах.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

Даже в советское время эта тема была болезненной для некоторых мужчин, хотя раньше галантность была в большей моде, чем сейчас. Фаина Раневская, которая по любому поводу умела найти пару ироничных фраз, порассуждала о мужчинах, обвиняющих женщин в меркантильности.

"Миф о том, что женщинам нужны только деньги, придуман мужчинами, у которых денег нет", — высказалась однажды актриса.

Эти слова могут показаться обидными для некоторых мужчин, однако жизнь доказывает, что Фаина Георгиевна во многом была права. Те мужчины, у которых достаточно денег, чтобы платить и за себя, и за понравившуюся девушку, как правило, не относятся болезненно к денежному вопросу.