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Моника Беллуччи не только яркая, но и мудрая женщина: 7 глубоких цитат актрисы о возрасте, красоте и мужчинах

7 цитат Беллуччи, в которых она раскрыла своё отношение к возрасту, красоте и любви

3:18
Кино

Несмотря на свою популярность, красоту и эффектность, Моника Беллуччи никогда не страдала звёздной болезнью. Напротив, она по-философски относится к темам, волнующим не только актрис, но и представительниц других профессий.

7 цитат Беллуччи, в которых она раскрыла своё отношение к возрасту, красоте и любви
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger, CC BY-SA 4.0

Беллуччи не считает, что красота — это самое главное для женщины. Актриса уверена, что без богатого внутреннего мира красота — это не бесценный дар, а пустышка.

"Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда её нет и когда нет ничего, кроме красоты", — говорила Беллуччи.

Так же спокойно она относится к возрасту. Моника нисколько не переживает из-за того, что ей уже не двадцать лет. Со свойственной ей глубиной мышления актриса сопоставила то, какой она была в юности, и то, какой она стала сейчас, и пришла к выводу, что ей гораздо приятнее быть уже полностью сформировавшимся человеком.

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы ещё только узнаём себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить", — делилась Беллуччи.

Рассуждая о любви, звезда говорила, что женщины способны на диаметрально противоположные чувства, и подчёркивала этим, как важно, чтобы мужчины показывали, что дорожат своими возлюбленными, и не топтали их чувства.

"Женщина может любить так, как будто никогда не уйдёт, но может наступить такой день, что она уйдёт так, будто вовсе и не любила", — считает Беллуччи.

Актриса не зацикливается на собственной карьере. Как бы ни было важно для неё кино, в её душе находится не меньше места для всего остального, что есть в жизни.

"В старости я бы предпочла наблюдать за своими детьми, чем смотреть свои фильмы", — рассуждала Беллуччи.

Она никогда не была такой матерью и женой, которая считает близких людей своей собственностью, что лишний раз доказывает, насколько актриса мудрая.

"Нам никто не принадлежит: ни наши мужья, ни дети. Мы можем только чем-то делиться с людьми, которых любим", — высказывалась Беллуччи.

Также она делилась своими наблюдениями за мужчинами и с сожалением отмечала, что они не всегда ценят внутреннюю красоту женщин, а только ищут любой способ, чтобы самоутвердиться за их счёт.

"Мужчины пытаются удержать власть за счёт женщин. Они боятся самостоятельных красавиц, их тянет к молоденьким незрелым девочкам, рядом с которыми мужчины кажутся себе сильными", — размышляла Беллуччи.

В целом она смотрела на жизнь с высоты птичьего полёта. Только так можно увидеть всё безумие мира, существующего на такой же безумной планете, а потому проявлять ко всем и всему терпение и снисходительность.

"Нужно быть снисходительными, ведь кто мы такие? Безумцы, старающиеся удержать равновесие на шаре, который и сам, крутясь со страшной скоростью, путешествует по вселенной. Кто в таких условиях может быть совершенным?" — задавалась вопросом Беллуччи.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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