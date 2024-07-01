Рекорд Гиннесса: для съёмок этой русской сказки понадобилась стотысячная армия и 11 тысяч лошадей

На съёмки "Ильи Муромца" привлекли солдат с огнемётами

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Знаменитый фильм Александра Птушко "Илья Муромец" по мотивам русской былины, снятый в 1956 году, известен не только увлекательным сюжетом, но и впечатляющими массовыми сценами. Особенно в битве русских богатырей с азиатской конной ордой.

Фото: YouTube канал Di x by Скриншот видео YouTube канала Di x, PDM

Это были времена настоящих грандиозных работ без зелёного фона и компьютерных эффектов. Для съёмок фильма было задействовано более ста тысяч солдат и одиннадцать тысяч лошадей — этот факт был официально зарегистрирован и вошёл в "Новую Книгу рекордов Гиннесса по кино" Патрика Робертсона, выпущенную в 1993 году.

Одним из самых впечатляющих атрибутов фильма стал Змей Горыныч о трёх головах, которого выпустили вероломные тугары. Монстр очень реалистично извергал пламя и сеял хаос. Макет чудовища был изготовлен в натуральную величину, а управляли им инженеры изнутри. Огромные языки пламени "изрыгались" огнемётами в руках настоящих военных.

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