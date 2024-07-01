Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сырое молоко может быть опасно для здоровья
Омлет с овощами: готовим в микроволновке всего за пять минут
Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти
Ветеринары рассказали, почему нельзя мыть кошку шампунем
В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда
Как выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе?
Действенные способы сохранения урожая малины от клопов
Туристка из США обнаружила огромного паука в своей сумке после отпуска в Уганде
Валерий Леонтьев заявил, что у него только одно гражданство
Рекорд Гиннесса: для съёмок этой русской сказки понадобилась стотысячная армия и 11 тысяч лошадей

На съёмки "Ильи Муромца" привлекли солдат с огнемётами

1:16
Кино

Знаменитый фильм Александра Птушко "Илья Муромец" по мотивам русской былины, снятый в 1956 году, известен не только увлекательным сюжетом, но и впечатляющими массовыми сценами. Особенно в битве русских богатырей с азиатской конной ордой. 

На съёмки "Ильи Муромца" привлекли солдат с огнемётами
Фото: YouTube канал Di x by Скриншот видео YouTube канала Di x, PDM

Это были времена настоящих грандиозных работ без зелёного фона и компьютерных эффектов. Для съёмок фильма было задействовано более ста тысяч солдат и одиннадцать тысяч лошадей — этот факт был официально зарегистрирован и вошёл в "Новую Книгу рекордов Гиннесса по кино" Патрика Робертсона, выпущенную в 1993 году.

Одним из самых впечатляющих атрибутов фильма стал Змей Горыныч о трёх головах, которого выпустили вероломные тугары. Монстр очень реалистично извергал пламя и сеял хаос. Макет чудовища был изготовлен в натуральную величину, а управляли им инженеры изнутри. Огромные языки пламени "изрыгались" огнемётами в руках настоящих военных.

Ранее Правда.ру писала, что Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Камеры автоматической фиксации на пешеходных переходах: кто виноват?
Не повторяйте эти ошибки с помидорами
Эксперты рассказали, как понравиться кошке
Как страховые компании отказывают в выплате
В России нашли способ строить надёжные здания на глинистом грунте
CHERY TIGGO 7 PRO MAX: Обновленный кроссовер представлен в Санкт-Петербурге
Откройте новые возможности с шаттерсами для оконных проемов
Средиземноморская диета является самой полезной для здоровья
Как приготовить оригинальную окрошку из мацони со свеклой
Тренер Ахметова рассказала, как научиться ходить на руках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников