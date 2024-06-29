Актёр Пол Уолтер Хаузер обвинил звезду "Форсажа" Вина Дизеля в непрофессионализме

Пол Уолтер Хаузер раскритиковал звезду "Форсажа" Вина Дизеля

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Чёрная птица" Пол Уолтер Хаузер обвинил актёра Вина Дизеля в непрофессионализме. Об этом пишет издание "TMZ".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что в ходе интервью, которое было посвящено мультфильму "Головоломка 2", Пола Уолтера Хаузера сравнили со звездой "Форсажа". Актёр отметил, что между ними нет ничего общего.

"Пожалуйста, не говорите такого. Я люблю людей, но когда слышу истории о голливудских актёрах, которым очень хорошо платят, но которые плохо обращаются с людьми, я их отвергаю. Это ужасно", — заявил Пол Уолтер Хаузер.

Ранее Pravda.Ru писала о мнении Вина Дизеля. По его словам, фильм "Форсаж 11" сильно поразит зрителей.