Актёр Пол Уолтер Хаузер обвинил звезду "Форсажа" Вина Дизеля в непрофессионализме

Звезда сериала "Чёрная птица" Пол Уолтер Хаузер обвинил актёра Вина Дизеля в непрофессионализме. Об этом пишет издание "TMZ".
Сообщается, что в ходе интервью, которое было посвящено мультфильму "Головоломка 2", Пола Уолтера Хаузера сравнили со звездой "Форсажа". Актёр отметил, что между ними нет ничего общего.
"Пожалуйста, не говорите такого. Я люблю людей, но когда слышу истории о голливудских актёрах, которым очень хорошо платят, но которые плохо обращаются с людьми, я их отвергаю. Это ужасно", — заявил Пол Уолтер Хаузер.
Ранее Pravda.Ru писала о мнении Вина Дизеля. По его словам, фильм "Форсаж 11" сильно поразит зрителей.
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