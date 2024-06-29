Андрей Федорцов заявил, что актёры должны работать не только в кино, но и в театре

Андрей Федорцов заявил, что актёру необходимо играть в театре

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Брат" Андрей Федорцов заявил, что актёры должны работать не только в кино, но и в театре. Об этом он сообщил в интервью изданию "Газета.Ru".

Фото: flickr.com by FHKE, CC BY-SA 2.0

Актёр рассказал, что в прошлом сильно поругался с директором одной картины. Женщина утверждала, что Андрею Федорцову не нужно работать в театре, поскольку он каждый день участвует в съёмках кино.

"Если актер будет работать только в кино, он закостенеет, будет одинаковым. А в каждом спектакле будет что-то новое, даже если вы его 10 лет играете. Потому что ты работаешь для живого зрителя, понимаешь, что вызывает у него смех, а что сочувствие. Публика же каждый раз новая. Кто-то уже хорошо тебя знает, а кто-то просто турист, решивший провести вечер в театре. И у всех нужно вызвать эмоцию. Именно в театре ты развиваешься как профессионал", — объяснил свою позицию Андрей Федорцов.

При этом он добавил, что с его мнением согласен Джон Малкович. Они вместе работали над фильмом "По этапу".

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Андрея Федорцова. Он сообщил, что режиссёр Алексей Балабанов был молчаливым человеком.