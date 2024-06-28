Андрей Федорцов объяснил, почему фильм "Брат" добился успеха

Актёр Федорцов объяснил успех "Брата" желанием зрителей добиться справедливости

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр фильма Алексея Балабанова "Брат" Андрей Федорцов объяснил, почему картина имела большой успех у зрителей. Об этом он рассказал в интервью изданию "Газета.Ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Изначально актёр не понимал, зачем снимать "Брата". Однако впоследствии осознал, что все люди хотят справедливости, которую часто не находят в жизни.

"А потом понял, что мы все хотели, чтобы в реальности появился такой герой, как Бодров в этом фильме. Человек, который "починит" этих подонков, ведь их развелось слишком много. Это было внутреннее желание людей. Бодров стал героем нашего времени, потому что его руками люди наконец-то добились справедливости", — заявил Андрей Федорцов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Витю из "Брата" не просто так называли татарином.