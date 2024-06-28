Звезда "Аватара" получит главную награду старейшего международного кинофестиваля

Звезда "Чужого" Сигурни Уивер получит главную награду Венецианского фестиваля

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильмов "Чужой" и "Аватар" Сигурни Уивер удостоится главной награды Венецианского кинофестиваля — "Золотого Льва". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Директор мероприятия Альберто Барбера заявил, что Сигурни Уивер являлась знаковой фигурой 80-х годов прошлого века.

"Подкреплённая своим театральным образованием Сигурни Уивер покорила кинозрителей фильмом «Чужой» режиссёра Ридли Скотта, вскоре став знаковой фигурой 1980-х годов. Обладая замечательным темпераментом, способным двигаться деликатно, но без хрупкости, она создала образ решительной и уверенной в себе женщины, в то же время используя бесконечное количество оттенков, она позволяет проявиться своей невероятно магнетической, женственной чувственности", — сообщил он.

Венецианский кинофестиваль является старейшим международным кинофестивалем в мире. Впервые он состоялся в 1932-м. В этом году мероприятие стартует 28 августа, а завершится 7 сентября.