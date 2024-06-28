Создатель "GTA" Дэн Хаузер рассказал, почему по культовой серии не сняли полнометражный фильм

Один из создателей игр "GTA" Дэн Хаузер рассказал, почему по культовой серии не сняли полнометражный фильм. Об этом пишет издание "The Ankler".
Дэн Хаузер признался, что ему и студии поступало множество предложений об экранизации. Однако компания отказывала в адаптации из-за недостаточно высокого качества картин по видеоиграм. В студии посчитали, что фильм может оказать негативное влияние на бренд.
"У нас была гигантская франшиза стоимостью в миллиарды долларов. И с экономической точки зрения снимать фильм по "GTA" не было никакого смысла. Рисковать не было никакого смысла. В те времена фильмы по играм были очень низкого качества", — рассказал создатель серии игр "GTA".
При этом Дэн Хаузер подчеркнул, что сейчас подобные картины снимают качественно. Кроме того, по его словам, экранизации способны привести к видеоиграм новую аудиторию.
Ранее Pravda.Ru делала подборку фильмов по мотивам известных видеоигр. Среди них — "Анчартед: На картах не значится".
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