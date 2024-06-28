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Актёр Андрей Федорцов рассказал, почему Алексей Балабанов мог обидеться на него

Звезда "Брата" Андрей Федорцов заявил, что Алексей Балабанов был молчаливым человеком

1:13
Кино

Актёр Андрей Федорцов предположил, что режиссёр Алексей Балабанов обиделся на него из-за отказа переозвучивать Лёшу Панина в фильме "Жмурки". Об этом он заявил изданию "Газета.Ru".

Звезда "Брата" Андрей Федорцов заявил, что Алексей Балабанов был молчаливым человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Олег Беляев, CC BY-SA 3.0

Андрей Федовцов рассказал, что отказался от предложения по личным причинам.

"Я категорически отказался, по своим личным причинам, мне не хотелось это делать. В результате его переозвучил Юрий Гальцев. <...> Короче говоря, я не захотел, и мне показалось, что Лёша Балабанов обиделся на меня из-за этого", — сообщил актёр.

При этом Андрей Федовцов рассказал, что Алексей Балабанов запомнился ему немногословным человеком. По его словам, даже пробы в фильм "Брат" проходили почти без реплик со стороны режиссёра.

"Немногословным. Актёру буквально спиной нужно было чувствовать, чего он хочет. Даже пробы у нас прошли практически без слов. Он сказал: "Испугайся". <...> Ну хорошо, я очень испугался и получил свою роль", — признался Андрей Федорцов.

Ранее Pravda.Ru писала, что жители США высоко ценят талант Алексея Балабанова и сравнивают его с Квентином Тарантино.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Звезда "Брата" Андрей Федорцов заявил, что Алексей Балабанов был молчаливым человеком
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