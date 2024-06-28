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Ирина Безрукова взяла ипотеку, поскольку хочет жить "здесь и сейчас"

Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку

1:09
Кино

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что купила дачу в ипотеку. Об этом она сообщила изданию "Комсомольская правда".

Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ирина Безрукова заявила, что хочет жить "здесь и сейчас". Именно поэтому она взяла ипотеку. Актриса добавила, что работа позволит ей выплатить все долги.

"Я взяла ипотеку и построила себе дачу. Оказывается, сейчас дома строятся на производстве всего за 3 месяца и за месяц устанавливаются. И я поняла, что строить всю жизнь не нужно, так же как и не надо постоянно ездить туда, контролировать процесс и ругаться с прорабами. Всё можно сделать намного быстрее и легче. Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас. Поэтому ипотека. А работа позволит выплатить все долги", — рассказала она. 

Актриса уточнила, что загородный дом находится в Подмосковье. Сейчас она обставляет коттедж мебелью.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Безрукова дала советы насчёт того, как сохранить молодость.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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