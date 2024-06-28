Ирина Безрукова взяла ипотеку, поскольку хочет жить "здесь и сейчас"

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что купила дачу в ипотеку. Об этом она сообщила изданию "Комсомольская правда".
Ирина Безрукова заявила, что хочет жить "здесь и сейчас". Именно поэтому она взяла ипотеку. Актриса добавила, что работа позволит ей выплатить все долги.
"Я взяла ипотеку и построила себе дачу. Оказывается, сейчас дома строятся на производстве всего за 3 месяца и за месяц устанавливаются. И я поняла, что строить всю жизнь не нужно, так же как и не надо постоянно ездить туда, контролировать процесс и ругаться с прорабами. Всё можно сделать намного быстрее и легче. Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас. Поэтому ипотека. А работа позволит выплатить все долги", — рассказала она.
Актриса уточнила, что загородный дом находится в Подмосковье. Сейчас она обставляет коттедж мебелью.
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