Екатерина Варнава рассказала, как скатилась к бытовому алкоголизму

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей борьбе с алкоголизмом

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Екатерина Варнава откровенно рассказала о том, как ей удалось преодолеть бытовой алкоголизм.

Фото: t.me/VarnavaEkaterina/ is licensed under public domain

В последние два года актриса столкнулась с проблемами в семье, закончившимися разводом, отменой проектов и увольнением из любимого театра-кабаре. Чтобы справиться с переживаниями, Екатерине потребовались антидепрессанты. Но это было слишком, и она решила по-старинке глушить стресс алкоголем.

"В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — призналась артистка.

Ежедневный бокальчик вина, опрокинутый для "для хорошего сна" привёл к набору веса на 25 кг. Спустя несколько месяцев Екатерина взялась за ум, постаралась избавиться от пагубного пристрастия и занялась похудением. Но этот процесс, похоже тоже вышел из-под контроля.

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