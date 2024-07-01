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Екатерина Варнава рассказала, как скатилась к бытовому алкоголизму

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей борьбе с алкоголизмом

1:16
Кино

Екатерина Варнава откровенно рассказала о том, как ей удалось преодолеть бытовой алкоголизм.

Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей борьбе с алкоголизмом
Фото: t.me/VarnavaEkaterina/ is licensed under public domain

В последние два года актриса столкнулась с проблемами в семье, закончившимися разводом, отменой проектов и увольнением из любимого театра-кабаре. Чтобы справиться с переживаниями, Екатерине потребовались антидепрессанты. Но это было слишком, и она решила по-старинке глушить стресс алкоголем.

"В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм", — призналась артистка.

Ежедневный бокальчик вина, опрокинутый для "для хорошего сна" привёл к набору веса на 25 кг. Спустя несколько месяцев Екатерина взялась за ум, постаралась избавиться от пагубного пристрастия и занялась похудением. Но этот процесс, похоже тоже вышел из-под контроля.

Ранее Правда.ру писала, что Брэд Питт готов примириться с Анджелиной Джоли ради детей.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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