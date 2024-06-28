Актёр Алекс Вулф рассказал, каким видит режиссёра Майкла Сарноски

Актёр фильма "Тихое место: День первый" Алекс Вулф назвал Майкла Сарноски одним из величайших режиссёров поколения. Об этом пишет портал "Discussing Film".
Алекс Вулф заявил, что Майкл Сарноски в своей картине смог не только передать ужас предыдущих частей фильма, но и пойти дальше.
"Майкл — один из величайших режиссёров нашего поколения. В картине есть волнение и страх, присущие первым двум фильмам, но идёт ещё дальше. Эта лента ещё больше ужасает", — сообщил актёр.
Премьера фильма "Тихое место: День первый" состоялась 27 июня. По сюжету на Землю вторгаются инопланетяне, которые отлично ориентируются по звукам. Главные герои оказываются в эпицентре трагедии в Нью-Йорке.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.