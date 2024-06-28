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Актёр Алекс Вулф рассказал, каким видит режиссёра Майкла Сарноски

Актёр Алекс Вулф назвал Майкла Сарноски одним из величайших режиссёров

0:51
Кино

Актёр фильма "Тихое место: День первый" Алекс Вулф назвал Майкла Сарноски одним из величайших режиссёров поколения. Об этом пишет портал "Discussing Film".

Актёр Алекс Вулф назвал Майкла Сарноски одним из величайших режиссёров
Фото: pixabay.com by Rosiette-Stock, PDM

Алекс Вулф заявил, что Майкл Сарноски в своей картине смог не только передать ужас предыдущих частей фильма, но и пойти дальше.

"Майкл — один из величайших режиссёров нашего поколения. В картине есть волнение и страх, присущие первым двум фильмам, но идёт ещё дальше. Эта лента ещё больше ужасает", — сообщил актёр.

Премьера фильма "Тихое место: День первый" состоялась 27 июня. По сюжету на Землю вторгаются инопланетяне, которые отлично ориентируются по звукам. Главные герои оказываются в эпицентре трагедии в Нью-Йорке.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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