Из интервью с Вячеславом Тихоновым: о чём не говорят мужчины

Сыграть Штирлица Тихонову помогла встреча с настоящим разведчиком

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Все помнят знаменитый момент из фильма Семнадцать мгновений весны", когда Штирлиц встречается со своей женой в берлинском кафе. Это одна из самых пронзительных сцен в кинематографе.

Фото: YouTube канал Киностудия Горького by Скриншот видео YouTube канала Киностудия Горького, PDM

Исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов рассказывал, что опыт общения с настоящим разведчиком повлиял на его видение сцены безмолвного свидания с запредельным самообладанием, где говорят только глаза, где они больше, чем слова.

"В вашей жизни была женщина, на которую вы смотрели так же?, спросили у него во время интервью.

"Думаете, я отвечу? Мужчина не должен говорить о двух вещах — о любви и о болезнях", — сказал Вячеслав Тихонов.

Ранее Правда.ру писала, что Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив.