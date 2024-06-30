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Из интервью с Вячеславом Тихоновым: о чём не говорят мужчины

Сыграть Штирлица Тихонову помогла встреча с настоящим разведчиком

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Кино

Все помнят знаменитый момент из фильма Семнадцать мгновений весны", когда Штирлиц встречается со своей женой в берлинском кафе. Это одна из самых пронзительных сцен в кинематографе.

Сыграть Штирлица Тихонову помогла встреча с настоящим разведчиком
Фото: YouTube канал Киностудия Горького by Скриншот видео YouTube канала Киностудия Горького, PDM

Исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов рассказывал, что опыт общения с настоящим разведчиком повлиял на его видение сцены безмолвного свидания с запредельным самообладанием, где говорят только глаза, где они больше, чем слова.

"В вашей жизни была женщина, на которую вы смотрели так же?, спросили у него во время интервью.
"Думаете, я отвечу? Мужчина не должен говорить о двух вещах — о любви и о болезнях", — сказал Вячеслав Тихонов.

Ранее Правда.ру писала, что Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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