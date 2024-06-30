Из интервью с Вячеславом Тихоновым: о чём не говорят мужчины

Все помнят знаменитый момент из фильма Семнадцать мгновений весны", когда Штирлиц встречается со своей женой в берлинском кафе. Это одна из самых пронзительных сцен в кинематографе.
Исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов рассказывал, что опыт общения с настоящим разведчиком повлиял на его видение сцены безмолвного свидания с запредельным самообладанием, где говорят только глаза, где они больше, чем слова.
"В вашей жизни была женщина, на которую вы смотрели так же?, спросили у него во время интервью.
"Думаете, я отвечу? Мужчина не должен говорить о двух вещах — о любви и о болезнях", — сказал Вячеслав Тихонов.
Ранее Правда.ру писала, что Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.