В России назвали самые ожидаемые фильмы жителей страны

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" составил рейтинг самых ожидаемых фильмов россиян. Соответствующие сведения опубликованы на сайте платформы.
Рейтинг составили на основе голосов пользователей, которые добавили определённый фильм в список "Буду смотреть". Оказалось, что россияне больше всего ждут выхода боевика Шона Леви "Дэдпул и Росомаха". Картину добавило в список 47 тысяч пользователей. На втором и третьем месте расположились проекты "Аватар 3" и "Анора". Фильм Джеймса Кэмерона добавили в "Буду смотреть" 41 тысяча человек, а картину Шона Бэйкера — 31 тысяча.
Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Шон Леви надеется на грандиозный успех "Дэдпула и Росомахи".
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