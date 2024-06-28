В России назвали самые ожидаемые фильмы жителей страны

Самым ожидаемым фильмом у россиян оказался "Дэдпул и Росомаха"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" составил рейтинг самых ожидаемых фильмов россиян. Соответствующие сведения опубликованы на сайте платформы.

Фото: Travail personnel by Coyau, CC BY 3.0

Рейтинг составили на основе голосов пользователей, которые добавили определённый фильм в список "Буду смотреть". Оказалось, что россияне больше всего ждут выхода боевика Шона Леви "Дэдпул и Росомаха". Картину добавило в список 47 тысяч пользователей. На втором и третьем месте расположились проекты "Аватар 3" и "Анора". Фильм Джеймса Кэмерона добавили в "Буду смотреть" 41 тысяча человек, а картину Шона Бэйкера — 31 тысяча.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Шон Леви надеется на грандиозный успех "Дэдпула и Росомахи".