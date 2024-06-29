Джанкарло Эспозито заявил, что любит, когда поклонники распускают о нём слухи

Джанкарло Эспозито заявил, что счастлив быть частью киновселенной "Marvel"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джанкарло Эспозито прокомментировал множество слухов о том, что его кандидатура рассматривалась на роль Профессора Икс. Об этом пишет портал "ComicBook".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Джанкарло Эспозито заявил, что ему нравится, когда поклонники распускают такие слухи. При этом актёр добавил, что счастлив быть частью киновселенной "Marvel".

"Фанаты действительно запустили слух обо мне и Профессоре Икс, и мне это понравилось. Я решил поучаствовать, потому что люблю фанатов. Я начал думать о Профессоре Икс. Вдруг это был бы персонаж, в котором я бы действительно преуспел и был бы великолепен. Я так счастлив быть в киновселенной "Marvel", — заявил Джанкарло Эспозито.

Известно, что актёр примет участие в фильме "Капитан Америка 4". Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Однако какую роль исполнит Джанкарло Эспозито пока не сообщается.