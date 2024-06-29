Джанкарло Эспозито заявил, что любит, когда поклонники распускают о нём слухи

Актёр Джанкарло Эспозито прокомментировал множество слухов о том, что его кандидатура рассматривалась на роль Профессора Икс. Об этом пишет портал "ComicBook".
Джанкарло Эспозито заявил, что ему нравится, когда поклонники распускают такие слухи. При этом актёр добавил, что счастлив быть частью киновселенной "Marvel".
"Фанаты действительно запустили слух обо мне и Профессоре Икс, и мне это понравилось. Я решил поучаствовать, потому что люблю фанатов. Я начал думать о Профессоре Икс. Вдруг это был бы персонаж, в котором я бы действительно преуспел и был бы великолепен. Я так счастлив быть в киновселенной "Marvel", — заявил Джанкарло Эспозито.
Известно, что актёр примет участие в фильме "Капитан Америка 4". Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Однако какую роль исполнит Джанкарло Эспозито пока не сообщается.
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