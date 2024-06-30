Всего за 1 доллар можно купить право на экранизацию рассказа Стивена Кинга. Но есть условие

Стивен Кинг даёт право начинающим режиссёрам экранизировать любой его рассказ за 1$

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

На заре своей писательской карьеры Стивен Кинг, разочаровавшись в неудаче своих рассказов, хотел оставить литературу, но жена уговорила его набраться терпения.

Фото: commons.wikimedia.org by Давтянтиг, CC BY-SA 4.0

Возможно, пережив непростой опыт в начале своего творческого пути, Кинг решил дать начинающим режиссёрам возможность экранизировать любой из его рассказов за символическую плату в размере одного доллара.

Одним из таких режиссёров стал Фрэнк Дарабонт. Когда ему было 20 лет, он снял короткометражку по рассказу Кинга "Женщина в палате". Этот вариант понравился Кингу, и впоследствии Дарабонт снял по его книгам такие фильмы, как "Побег из Шоушенка", "Зелёная миля" и "Мгла".

Ранее Правда.ру писала, что дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца.