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Убью! И срок отсижу: как Александр Абдулов воспитывал Ксению Алфёрову

Александр Абдулов воспитал Ксению Алферову, как родную дочь

1:15
Кино

Александр Абдулов воспитал дочь Ирины Алфёровой Ксению как свою. До 16 лет артистка была уверена, что растёт в семье с родным отцом.

Даже после того, как правда открылась, Ксения Алфёрова продолжала называть Абдулова папой.

"Мой папа был выдумщиком. С ним всегда было очень интересно и весело. Он был праздничным и хулиганским, всегда гордился и восхищался мной, чем бы я ни занималась. Мы очень похожи, не зря родились рядом, оба в конце мая", — рассказывает актриса.

Когда она была ещё совсем молоденькой, если он встречал её с молодым человеком, то подходил к нему, подносил к его носу свой огромный кулак и говорил прямо в глаза:

"Убью! И срок отсижу!"

Ксения до сих за всё благодарна ему и с огромным теплом вспоминает об отце. Ей очень прижаться к нему покрепче, увидеть любящие глаза и снова услышать, как он в шутку называет её "чудовищем". Ведь для него она была самым красивым и любимым чудовищем на свете.

Ранее Правда.ру писала, что первую иллюстрацию к книгам о Гарри Поттере продали почти за 2 миллиона долларов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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